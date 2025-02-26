بيراميدز: قضية عمر لعيوني انتهت في 2024 وتم تسديد جميع المستحقات

تحدثت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية بشأن إيقاف قيد نادي بيراميدز بسبب مستحقات التونسي عمر العيوني لاعب الفريق السماوي الأسبق.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز ان إدارة النادي قامت بتسوية قضية عمر لعيوني منذ نوفمبر 2024 وسددت كافة المستحقات التي تم الحكم بها من قبل محكمة الكاس.

سبب إيقاف قيد بيراميدز

ذكرت مصادر انه لم يتم إيقاف قيد بيراميدز بسبب مستحقات التوسني عمر لعيوني، ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي “بيراميدز” خاصة وأنه معار لنادي الجونة.

وأضاف أن إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب فيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.

وتابع: فيفا اعتبر فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد عن ان كل ما يثار عن إيقاف القيد الصيفي لنادي بيراميدز بسبب قضية التونسي عمر لعيوني ليس له أساس من الصحة، وبعد حل مشكلة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد.