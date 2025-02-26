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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تحسن طفيف في الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس

ارشيف
ارشيف
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أعلن المستشفى، تحسن طفيف في الحالة السريرية لقداسة البابا فرنسيس  خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم حل القصور الكلوي الطفيف الذي تم اكتشافه في الأيام السابقة، فيما أظهرت الأشعة المقطعية للصدر التي أُجريت مساء أمس تطورًا طبيعيًا للحالة الالتهابية الرئوية.

 وأكدت تحاليل الدم التي أُجريت اليوم التحسن الذي لوحظ يوم أمس، مما يعكس استقرارًا تدريجيًا في الوضع الصحي لقداسته. 

وواصل البابا العلاج بالأوكسجين عالي التدفق، وفي تطور إيجابي آخر، لم يعانِ من أزمات تنفسية ربوية اليوم.

 لا يزال قداسة البابا يخضع للعلاج الطبيعي التنفسي، ومع التحسن الطفيف الملحوظ، إلا أن التوقعات الطبية لا تزال محجوزة في ظل الوضع الصحي الحالي.

 في إطار نشاطاته اليومية، تلقى قداسة البابا القربانة صباح اليوم، فيما خصص فترة بعد الظهر لمتابعة أعماله المعتادة.

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