ميناء دمياط تبرم عقد خدمات بيئية متكاملة

أبرمت هيئة ميناء دمياط، عقد تقديم خدمات بيئية متكاملة مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، ومراعاة أعلى معايير الحفاظ على البيئة داخل الميناء.

وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.

يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات ، وتنفيذ خطط متكاملة للحفاظ على بيئة الميناء ، بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية والاشتراطات الخاصة للموانئ الخضراء.

هذا و يعكس هذا التعاون التزام هيئة ميناء دمياط بتطبيق أحدث الممارسات البيئية وتعزيز كفاءة التشغيل مع الحفاظ على البيئة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الميناء كواحد من أهم الموانئ الرائدة بيئيًا في مصر.

كما أشار إلى أن التعاون مع شركة متخصصة مثل نهضة مصر يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب التطورات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة.

من جانبه أعرب حسام الدين إمام عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط ، مؤكدًا أن شركة نهضة مصر ستسخر جميع إمكانياتها وخبراتها لتقديم حلول بيئية مبتكرة تساهم في رفع كفاءة التشغيل بالميناء وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية هيئة ميناء دمياط لتعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة ، والاستفادة من الخبرات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة داخل الميناء ، بما يعزز من قدرته التنافسية .