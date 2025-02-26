خبير اقتصادي: 17% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يُنظم مؤتمرًا إعلاميًا سنويًا للحديث عن إنجازات وقرارات الدولة، وهذا الأمر لم يكن يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يوفر المعلومات الخاصة بالقرارات المختلفة، ويُساهم في قتل الشائعات.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مساهمة القطاع الصناع ارتفعت من 8 لـ17%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لـ30% من الناتج القومي في عام 2030، وهذا سيكون إنجازًا كبيرًا للغاية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الكثير من الاتفاقات الاستراتيجية بين مصر ومختلف دول العالم، وهذا يفتح الباب للمنتجات المصرية في الكثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتطبيق المعايير الأوروبية لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.