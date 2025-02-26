منتخب العراق بطلًا لكأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين على حساب عمان

توج منتخب العراق بلقب كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، مساء اليوم الأربعاء، بعد فوزه على نظيره العماني في المباراة النهائية التي أقيمت في الكويت.

شهدت المباراة منافسة قوية، لكنها انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، ليلجأ منتخبا العراق وعمان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 4-3.

مباراة العراق ضد عمان في نهائي كأس الخليج لقدامى اللاعبين

أقيمت مباراة العراق ضد عمان على ملعب جابر مبارك الحمد في الكويت، التي انتهى الوقت الأصلي منها بلا أهداف.

ومع وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، نجح منتخب العراق في التفوق بفضل تألق لاعبيه في تنفيذ الركلات الحاسمة.

كانت بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين انطلقت في الكويت في 22 فبراير الجاري، واستمرت حتى 26 من الشهر ذاته، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، قسمت إلى مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت وقطر والإمارات وعمان، بينما تألفت المجموعة الثانية من العراق والسعودية والبحرين واليمن.