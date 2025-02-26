ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول اجتماع للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك مسؤول وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال ترامب: "سأعلن التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي قريبا جدا،" مضيفا أنه سيعلن أن المنتجات الأوروبية ستخضع قريبا لرسوم بنسبة 25%.

وتابع : "أرى أن حرب أوكرانيا في طريقها للانتهاء. لولا أسلحتنا لما تمكن الأوكرانيون من الصمود. حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو أحد أسباب بداية الحرب في أوكرانيا. على أوكرانيا أن تنسى مسألة الانضمام إلى الناتو."

ووصف ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "رجل ذكي جدا،" متابعا: "لو لم أُنتخب لاستمر بوتين في الحرب لوقت أطول. بوتين سيضطر لتقديم تنازلات. أريد أن أرى إن كان بوسعنا عقد صفقة مع روسيا قبل الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة عليها."