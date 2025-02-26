زيادة معاشات المهندسين 400 جنيه بأثر رجعي من شهر يناير 2025

صرح الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية و رئيس لجنة المعاشات بالنقابة، بأن المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بمقر النقابة العامة بالقاهرة قد وافق على المقترح المقدم بزيادة المعاش التي تصرفه النقابة للمهندسين الذين بلغوا سن المعاش، اعتبارا من شهر يناير 2025 على أن تكون الزيادة ٤٠٠ جنيه شهرياً لتصل قيمة المعاش إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريا.

وكانت لجنة المعاشات، قد عقدت جلستها في ديسمبر الماضي لتقديمها مقترح لزيادة المعاش و عرضه على المجلس الأعلى للنقابة للاعتماد وفق قانون النقابة و تم الموافقة على المقترح على أن يتم تحديد الزيادة بعد الانتهاء من الدراسات المالية اللازمة لتحقيق الزيادة المتاحة في حدود الميزانية و الموارد المتاحة لذلك.

وتقدمت اللجنة بمقترحها لزيادة المعاش للعرض على مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي في حينها.

وكان الدكتور محمد هشام سعودي وكيل النقابة، الذي تولى رئاسة لجنة المعاشات فور فوزه في انتخابات هيئة مكتب النقابة في يونيو 2023، قد أكد في تصريح له منذ فترة قصيرة على أن زيادة المعاش مطلب طبيعي و حق للمهندسين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، و أن النقابة تسعى لتحقيقه في أسرع وقت.

وأكد أن زيادة المعاشات من الموضوعات الملحة لدراستها سنويًا بصفة دورية وفق دراسات مرتبطة بالموارد والفائض، و التي تضمن استمرارية ودوامية صرف المعاش لمستحقيه على مدار السنوات القادمة.

وكان مجلس النقابة العامة قد قام بزيادة المعاشات في أغسطس ٢٠٢٣ بزيادة ١٥٠ جنيها بعد موافقة المجلس الأعلي برئاسة المهندس طارق النبراوي على المقترح المقدم من لجنة المعاشات في حينها، كما شهدت أيضا الجمعية العمومية في مارس الماضي زيادة أخرى بقيمة ٢٥٠ جنيها ليصل إلى ١٦٠٠ جنيه في حينها.

يذكر أن المعاشات التي تصرفها نقابة المهندسين هي خاصة بأعضاء النقابة الذين بلغوا سن الستين، وذلك بخلاف ودون تأثيرها على أي معاش اخر يصرفه المهندس من أي جهة اخرى مثل التأمينات الاجتماعية طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.