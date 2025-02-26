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الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه وذلك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا 50.54 جنيها للشراء مقابل 50.64 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB، ثم 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري،بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،المصرف المتحد، البركة"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، نكست، القاهرة، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي، الإسكندرية، قناة السويس، ميد بنك، سايب،العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، HSBC"، و 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنوك "الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنكي الزراعي المصري و مصرف أبوظبي الإسلامي.

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