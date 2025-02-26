سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

استقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه وذلك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا 50.54 جنيها للشراء مقابل 50.64 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB، ثم 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري،بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،المصرف المتحد، البركة"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، نكست، القاهرة، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي، الإسكندرية، قناة السويس، ميد بنك، سايب،العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، HSBC"، و 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنوك "الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنكي الزراعي المصري و مصرف أبوظبي الإسلامي.