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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محكمة "تاس" تحسم الجدل: نهضة بركان بطلاً للكونفدرالية الإفريقية

محكمة تاس
محكمة تاس
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حسمت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" النزاع القائم بشأن نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، برفضها الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإلغاء نتائج مباريات نصف النهائي التي جمعت بين نهضة بركان المغربي واتحاد الجزائر.

وأكدت المحكمة الدولية قانونية موقف الفريق المغربي، مشيرةً إلى أن جميع إجراءات البطولة تمت وفق اللوائح المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF). كما أيدت المحكمة نتيجة المباراة النهائية، ما يثبت تتويج نهضة بركان باللقب القاري ويعزز موقفه القانوني.

ويأتي هذا الحكم لينهي الجدل الدائر حول مشاركة الفريق المغربي بالقميص الذي يحمل خريطة المملكة المغربية كاملة، إذ لم تصدر أي عقوبات أو ملاحظات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نهضة بركان أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ما يؤكد عدم وجود أي خرق للوائح التنظيمية.

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