ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ترامب: قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتخذه إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول اجتماع للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك مسؤول وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال ترامب: "قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تتخذه إسرائيل ،" مدعيا أن "حركة حماس جماعة شريرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نكثف جهودنا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لن نقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا ستفعل ذلك". 

وتابع: "ستكون لنا علاقات جيدة مع الصين. نريد من الصين أن تستثمر في الولايات المتحدة. أمريكا ستستثمر في الصين. علاقتي مع الرئيس الصيني شي جين بينج ممتازة."

وقال: "أدعم خطوات ماسك بشأن الموظفين الفيدراليين."

وأضاف: "ناشطو الحدود يتصرفون على نحو غير قانوني. البطاقة الذهبية للهجرة ستساهم في خفض الدين العام. الشركات ستستخدم البطاقة الذهبية لجذب أفضل العمال."

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيلون ماسك مسؤول وزارة الكفاءة الحكومية الولايات المتحدة الصين أمريكا روسيا أوكرانيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل وقف اطلاق النار