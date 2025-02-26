ترامب: قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتخذه إسرائيل

ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول اجتماع للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك مسؤول وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال ترامب: "قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تتخذه إسرائيل ،" مدعيا أن "حركة حماس جماعة شريرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نكثف جهودنا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لن نقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا ستفعل ذلك".

وتابع: "ستكون لنا علاقات جيدة مع الصين. نريد من الصين أن تستثمر في الولايات المتحدة. أمريكا ستستثمر في الصين. علاقتي مع الرئيس الصيني شي جين بينج ممتازة."

وقال: "أدعم خطوات ماسك بشأن الموظفين الفيدراليين."

وأضاف: "ناشطو الحدود يتصرفون على نحو غير قانوني. البطاقة الذهبية للهجرة ستساهم في خفض الدين العام. الشركات ستستخدم البطاقة الذهبية لجذب أفضل العمال."