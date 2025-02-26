"قبيصي": الفيوم الأول على الجمهورية فى مسابقة الدمج للمرحلة الابتدائية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مكتب مدير تنمية الاقتصاد المنزلي، في مسابقة الدمج للمرحلة الابتدائية، وذلك توجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وشارك توجيه الاقتصاد المنزلي بالفيوم فى المسابقة وحقق الطالب محمد خالد محمد عباس - مدرسة الغريب للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية.

كما شارك توجيه الاقتصاد المنزلي فى مسابقة (صناعة الأناقة) للمرحلة الثانوية، وفازت الطالبة هاجر صادق عبدالحميد، والطالبة رودينا أشرف محمد - مدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات بإدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

كما شارك توجيه الاقتصاد المنزلى فى مسابقة (كن صديقًا للبيئة)، وفازت الطالبة حنين عيد مصطفى، والطالبة جودى حماده - مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية - إدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبات الفائزات فى مسابقات الاقتصاد المنزلى على مستوى الجمهورية، كما قدم رسالة شكر وتقدير للشئون التنفيذية، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذة هبة مصطفي موجه عام الاقتصاد المنزلى ، وفريق العمل بتوجيه الاقتصاد المنزلي بالمديرية والإدارات التعليمية، ومعلمات الاقتصاد المنزلى المشرفات على الطالبات فى جميع مسابقات الاقتصاد المنزلى على مستوى الجمهورية.

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