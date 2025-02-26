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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

رسالة حاسمة| الخارجية: أي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري مرفوضة.. شاهد

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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ردًا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة، خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلًا من تسويته.
وشدد المتحدث على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة.

https://youtube.com/shorts/HoJK2lbN7Zo

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