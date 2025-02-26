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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خبيرة توقعات.. مي كساب تكشف الجمهور عن دورها في «المداح 5»

مى كساب فى المداح
مى كساب فى المداح 5
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كشفت الفنانة مي كساب لجمهورها ومتابعيها،  عن دورها في مسلسل «المداح 5»، بطولة النجم حمادة هلال، المقرّر عرضه في رمضان .

نشرت مي كساب صور من كواليس مسلسل «المداح 5»، عبر موقع «إنستجرام» وعلّقت: «خبر سار للجمهور الحبيب ارتاحو السنه دي الحمد لله مش هتدورو معايا على إبني مريم عاكف خبيره توقعات أن شاء الله تبسطكم في المداح».

مسلسل «المداح 5» بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد على رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.

الفنانة مي كساب مسلسل المداح 5 النجم حمادة هلال رمضان 2025 خبيره توقعات