الرئيس الأمريكي يترأس أول اجتماع للحكومة

ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول اجتماع للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك مسؤول وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال ترامب: "سأوقع على اتفاقية بشأن المعادن النادرة مع أوكرانيا. سنتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال. سنعمل على استعادة أموالنا من أوكرانيا."

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، يوم الجمعة المقبل، وسنوقع على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى."

وتابع: "نعمل من أجل تخفيض الأسعار ومكافحة التضخم. هناك الكثير من السرقات من الميزانية الحكومية. نعمل على تخفيض الهدر المالي بمعدل يتجاوز تريليون دولار."