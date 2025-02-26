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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يترأس أول اجتماع للحكومة

ترامب
ترامب
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ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول اجتماع للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك مسؤول وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال ترامب: "سأوقع على اتفاقية بشأن المعادن النادرة مع أوكرانيا. سنتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال. سنعمل على استعادة أموالنا من أوكرانيا."

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، يوم الجمعة المقبل، وسنوقع على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى."

وتابع: "نعمل من أجل تخفيض الأسعار ومكافحة التضخم. هناك الكثير من السرقات من الميزانية الحكومية. نعمل على تخفيض الهدر المالي بمعدل يتجاوز تريليون دولار."

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