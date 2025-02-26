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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء فرنسا يعلن عن نية باريس لإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر

فرانسوا بايرو
فرانسوا بايرو
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أعلن رئيس وزراء فرنسا عن عزم باريس مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر.

أعلن رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، عن عزم باريس مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر.

ودعا رئيس وزراء فرنسا الجزائر لاحترام الاتفاقات الموقعة مع فرنسا، كما طلب من الجزائر مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين البلدين.

واعتبر فرانسوا بايرو، عدم قبول الجزائر استرداد مواطنيها غير النظاميين يمسّ بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وأعرب رئيس وزراء فرنسا عن أسف لما أسماه "عدم احترام الجزائر لاتفاقية 1968".

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات متجددة، خاصة في ظل الخلافات حول ملفات تاريخية واقتصادية وسياسية عالقة.

الجزائر فرنسا باريس