الأقصر: 3500 سائح عبروا طريق طيبة في أول أيام التشغيل

‏قال ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية في الأقصر، إن افتتاح الطريق الذي يربط المحافظة بمدينة الغردقة، "طريق طيبة الجديد"، اليوم، هو بداية لافتتاحات مماثلة لعدة طرق سوف تسهم في دفع الحركة السياحية بين المدن وربط السياحة الثقافية الأثرية بالشاطئية والترفيهية.

وأضاف “عجمي”، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن طريق الأقصر قنا الزراعي كان يمر بمناطق سكنية وبه مطبات عديدة وسيارات نقل القصب، ما كان يجبر الأتوبيسات السياحية على السير بسرعة لا تزيد عن 40 كيلو في الساعة، فكانت الرحلة من قنا للأقصر تستغرق ساعتين، بينما الآن باتت 45 دقيقة فقط بعد افتتاح طريق طيبة الجديد، ما أدى لزيادة عدد المواقع الأثرية التي يتم زيارتها في الرحلة، لافتا إلى أن هذا الطريق هو بداية سوف يتبعها افتتاح طريق "أسوان/الأقصر الصحراوي"، وازدواجية طريق أبو سمبل، ثم طريق "القصير/قنا"، وهي الطرق التي ستوجه حركة السياحة بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر بشكل متناغم غير مسبوق.

وأشاد بجهود اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، الذي استجاب لنداء غرفة شركات السياحة بالأقصر، وساهم في تعزيز مطالبها أمام الجهات التنفيذية والأمنية حتى تم افتتاح طريق طيبة اليوم أمام حركة الأتوبيسات السياحية، بعد أن كانت تلك الخطوة مطلبا منذ نحو 12 عاما مضت.

وأشار عجمي، إلى أن نسبة الإشغالات بالأقصر تصل لنحو 95% في خضم الموسم الشتوي، وترتفع خلال شهر رمضان بتوافد أجنبي مرتفع تشهده المحافظة حاليا من الصين وأوروبا وحتى أمريكا التي عادت بقوة، بخلاف إنجلترا التي نستقبل منها 6 رحلات أسبوعية مباشرة للأقصر.

ونوه إلى أن 3500 سائح عبروا اليوم بطريق طيبة الجديد قادمين للأقصر، للاستمتاع بالآثار والرحلات النيلية والاستمتاع بالطقس المشمس والحناطير ومظاهر المودة والترحاب من أهل الأقصر.