إثارة ورعب.. طرح بوستر مسلسل «المداح 5» لـ حمادة هلال

طرحت قناة «mbc مصر» البوستر الرسمي للفنان حمادة هلال من مسلسل «المداح 5 أسطورة العهد»، وذلك عبر «انستجرام»، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وعلقت القناة على البوستر الرسمى للمداح5 قائلة :«قد يكون بداخلك الخير ولكن، المداح أسطورة العهد في رمضان 2025، مدد يارب»

تدور أحداث مسلسل«المداح 5»، حول صابر المداح، والذى يستكمل حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

مسلسل «المداح 5» بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد على رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.