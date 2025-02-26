تحت إشراف التضامن الاجتماعى.. تسليم 215 ألف مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، نجحت أحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل التطوعي التنموي فى دعم عدد 215 ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال توزيع عدد (215) ألف مشروع تمكين اقتصاى تنوع ما بين محلات تجارية وأكشاك وورش نجارة او حياكة او حدادة، وذلك منذ بدابة عمل الجمعية الى الأن.



جاء ذلك تحت اشراف وزارة التضامن الإجتماعى وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم،

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس الجمعية أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأشار إلى أن الجمعية منذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعى الذين يقومون بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظات .

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