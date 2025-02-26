وزير المالية: زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر أبريل بشكل دائم

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التضخم تراجع بشكل كبير، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأول حتى نهاية العام المالي، والثانى بداية من يوليو 2025.

وقال فى مؤتمر صحفى: إن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

وأضاف أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم عرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، لدعم المواطنين الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لعمل تصورات لمساندة المواطنين دون التأثير على الأسعار في الأسواق.

