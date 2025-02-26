قبول استئناف الاتحاد الجزائري بشأن قمصان نهضة بركان

قبلت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) استئناف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF)، ونادي نهضة بركان (RS Berkane) بخصوص المصادقة على قمصان الفريق التي تحمل خريطة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.



كان كل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة قد استأنفا أمام TAS للمطالبة بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للـ CAF، الصادر في أبريل 2024، والذي أيد المصادقة السابقة على قمصان نهضة بركان التي تم ارتداؤها في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023/24. كما سعى الاستئناف إلى إثبات أن هذه القمصان، التي يعتبرها المستأنفون تحمل رسالة سياسية، تتعارض مع قوانين اللعبة ولوائح الـ CAF والـ FIFA.



عُقدت جلسة استماع عبر الفيديو يوم 13 نوفمبر 2024، وخلالها لم تعترض أي من الأطراف على أن القمصان المعنية تتضمن خريطة للمغرب تشمل الصحراء الغربية، وهي خريطة لا تتطابق مع الخريطة الرسمية للمغرب كما نشرتها الأمم المتحدة.



قرارات محكمة التحكيم الرياضي:



تم قبول الاستئناف فقط من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بينما تم رفض استئناف اتحاد العاصمة لعدم استنفاده لجميع سبل الطعن المتاحة قبل اللجوء إلى TAS.



اعتبرت المحكمة أن عرض خريطة للمغرب تتضمن الصحراء الغربية على القمصان يحمل رسالة سياسية، كونه يعبر عن تأكيد السيادة على منطقة ما تزال موضع نزاع دولي.



وفقًا للوائح معدات اللعب الخاصة بالـ CAF (المادة 1.03) وقوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (القانون رقم 4)، لا يجوز أن تحتوي أي معدات، بما في ذلك قمصان اللاعبين، على أي محتوى سياسي.



وفقًا لأنظمة ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يجب على CAF احترام وتنفيذ مبدأ الحياد السياسي.



بناءً على ذلك، خلصت محكمة التحكيم الرياضي إلى أن قمصان نادي نهضة بركان الخاصة بكأس الكونفدرالية 2023/24 تخالف لوائح CAF، وبالتالي تم إلغاء قرار الـ CAF بالمصادقة عليها، وقُبل استئناف الاتحاد الجزائري لكرة القدم.



