جامعة الفيوم: ندوة حول الظواهر السلبية لـ DARK WEB.. صور

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم بالتعاون مع لجنة الأسر باتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، ندوة حول الدارك ويب والمظاهر السلبية للانترنت، حاضر خلالها الدكتور مصطفى ثابت الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، ولمياء أبو كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة سعد نصار.

أوضح الدكتور وائل طوبار أن جامعة الفيوم تولي اهتماماً كبيراً بتوعيه طلابها وبناء عقولهم علي كافة المستويات والمجالات، وتسعى الجامعة لتخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحصد مراكز متقدمة في النشاطات الطلابية علي مستوي الجامعات المصرية، ودعا الطلاب لضرورة الاستفادة والمشاركة بشكل فاعل في مختلف الأنشطة الطلابية المتاحة.

وتناول الدكتور مصطفى ثابت الحديث حول مفهوم الدارك ويب، وهو جزء من الانترنت يتيح للمستخدمين إخفاء هوياتهم وموقعهم الجغرافي عن الآخرين حتي لا يتم معاقبتهم قانونيا، وهو نوع من الممارسات غير المسلمة ويمثل استغلالاً سيئا للإنترنت، حيث يتم من خلاله بيع معلومات مسروقة وأعمال القرصنة الإلكترونية وغيرها من الممارسات غير الآمنة.

وحذر الشباب من الوقوع فى مثل هذه الممارسات الضارة التي تسبب مشاكل وخسائر كبيرة لمستخدميها.

وتحدث عن المهارات المطلوبة في سوق العمل داخليًا و خارجيًا ،مشددًا على ضرورة اكتساب الشباب للمهارات اللازمة والتعرف على متطلبات التشغيل حتي يتمكنوا من الحصول على فرصة مناسبة لهم في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ووجه الشباب للشروع في تأسيس العمل الخاص بهم وعدم الركون لفكرة الوظيفة فقط والسعي الدائم لتعلم اللغات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة والتحلي بالصبر والمثابرة والإصرار لتحقيق النجاح.

وعقب انتهاء المحاضرة استمع سيادته لتساؤولات الطلاب وقام بالرد عليها.

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