وزير المالية: مساندة 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين بواقع 125جنيها للفرد

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التضخم فى تراجع كبير، موضحا أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولى حتى نهاية العام المالى والجزء الثانى بداية من يوليو.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم عرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، لدعم المواطنين الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لعمل تصورات لمساندة المواطنين دون التأثير على الأسعار في الأسواق.

