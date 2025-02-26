الهيئة العليا لحزب السادات تناقش القضايا السياسية وكيفية تعزيز التواصل مع المواطنين

عقدت الهيئة العليا لحزب السادات الديمقراطي برئاسة النائب عفت السادات، اجتماعًا بمقر الحزب الرئاسي بحضور ممثلين عن الشباب وأعضاء الحزب، لمناقشة القضايا السياسية الراهنة والمشهد السياسي في مصر والتحديات علي المستويين الداخلي والخارجي.

ناقش الحضور سبل تفعيل دور الحزب في الاشتباك مع الشارع المصري، وتعزيز التواصل مع المواطنين لدعم قضاياهم اليومية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد الدكتور عفت السادات رئيس الحزب، على دعمه الكامل للشباب، مشيرًا إلى أنهم "عماد المستقبل وقادة التغيير، وأن الشباب هم المحرك الأساسي لأي تقدم، وأن حزب السادات الديمقراطي يؤمن بقدراتهم ويدعمهم بكل قوة ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار وقيادة الوطن نحو مستقبل أفضل"، موضحا أن اجتماعات الحزب تأتي في إطار استراتيجية حزب السادات الديمقراطي لتعزيز دوره كفاعل رئيسي في المشهد السياسي المصري، وبناء جسور الثقة مع المواطنين من خلال طرح رؤى وحلول مبتكرة لتحديات الوطن.

وأضاف السادات، "حزب السادات الديمقراطي يضع دعم المواطن المصري على رأس أولوياته، وسيستمر في العمل على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجهه، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الحزب يعمل على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، للاستماع إلى مطالبهم وهمومهم والعمل على تلبيتها.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح الدكتور عفت السادات أن الحزب "يعمل على كافة المستويات ليكون جاهزًا للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مع التركيز على تمثيل تطلعات المواطنين وتحقيق برنامج انتخابي يعكس احتياجات الشارع المصري".