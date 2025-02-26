"هما اللي سابوك".. أحمد مكي يروج للأغنية الدعائية لمسلسل الغاوي

روج النجم أحمد مكي، للاغنية الدعائية لمسلسل "الغاوى" تحت اسم "هما اللى سابوك"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025.

وجاءت اغنية "هما اللى سابوك" من غناء أحمد مكي وبيج سام، وكلمات وألحان أحمد مكي، والتى تضمنت كلماتها: "نفسي أرجع أعيش يوم واحد من أيام زمان.. أيام ما كان الواحد دايما حاسس بالأمان".

تدور أحداث مسلسل “الغاوي” للنجم أحمد مكي حول شمس ناصر العدوي يغوى تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، تربي وسط أهل الحارة في حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة، ورافق رضوان بعدما توفي والداه وتركاه هو وأخته "حنان" فأخذتها رئيفة الحكيمة زوجة الشيخ فتحي مؤذن المسجد، أما "شمس" فأخذه رضوان العجوز ليعيش معه، ليجد نفسه في حياة الجاردات يعمل في مجال تصوير الأفلام، حيث يقوم بجلب مواقع التصوير وتأمين فريق العمل.

مسلسل "الغاوى" من تأليف طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.