وكيل أوقاف الفيوم يناقش مستجدات العمل الإداري والدعوي خلال شهر رمضان المبارك

عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية،بديوان عام المديرية، لمتابعة آخر المستجدات في العمل الإداري والدعوي خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة،

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وتضمن الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه بعض الإدارات، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لتنفيذ الأنشطة القرآنية والدعوية، وتنظيم الدروس والملتقيات الفكرية بالمساجد،فضلاً عن التعاون المشترك مع مؤسسات المحافظة لتنظيم المشاركات الدعوية والمجتمعية.



وأكد الدكتورمحمود الشيمي على أهمية تنفيذ كافة تعليمات الوزارة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات التفقدية للمساجد لمتابعة الأنشطة الدعوية والقرآنية،وضمان الانضباط الإداري،وحسن التعامل مع رواد المساجد.

وشدد على أهمية التعاون المستمر مع كافة الجهات المحلية،من أجل بناء مجتمع متماسك وفق قيم وطنية وثقافية راسخة، بما يتماشى مع رسالة الوزارة في نشر الدعوة الإسلامية وتقديم خدمات دينية متميزة.

يأتي الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع مديري الإدارات الفرعية،بهدف تعزيز الأداء الدعوي والإداري وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل.