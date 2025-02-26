استشاري: الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأمن القومي

قال المهندس أحمد حامد سليمان، استشارى الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الصناعي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأمن القومي والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الذكاء الصناعي يُستخدم في إدارة المطارات بصورة كبيرة، من خلال التعرف على الركاب من خلال تقنية الاستخدام التفاعلي.

وأضاف "حامد"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الذكاء الصناعي يُساعد على تحديد قوية أي شخص مطلوب على قائمة الإرهاب قبل أن يأتي إلى مصر، وليس هذا فقط بل أن أساليب الذكاء الصناعي تستطيع التعرف على الوجوه، وتحديد هوية أي مسافر، ومعرفة ملكية أي حقيبة قد تُترك في المطارات.

ولفت إلى أن الذكاء الصناعي قادر على معرفة أي مواد داخل الحقائب بدون استخدام العنصري البشري بصورة منفردة، موضحًا أن مركز مصر في الشرق الأوسط جيد للغاية، وقادرة على استضافة الكثير من الخدمات التي تقدم في الشرق الأوسط.