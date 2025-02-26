استشاري: المصانع المصرية بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج

قال المهندس أحمد حامد سليمان، استشارى الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، إن مصر قادرة على استخدام الدرون أو الأقمار الصناعية في تحديد التربة الصالحة للزراعة، وجميع هذه الأدوات تعتمد على مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك رادار قادر على معرفة ما يوجد تحت الأرض قبل الزراعة أو أي إجراء، وهذا يمنع قطع الكابلات أو كسر أي ماسورة، وهذا يُساعد في تحقيق التنمية على كافة المجالات.

وأضاف "حامد"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن استخدم العنصر البشري في الصناعة أصبح منخفضًا بسبب مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذا يُساهم في زيادة الإنتاج بصورة كبيرة، موضحًا أن المصانع المصرية بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة، متوقعًا أن تكون مصر أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع امتلاك القاهرة مركز الحوسبة السحابية.

وأوضح أن مصر تمتلك شبكة أمن سيبرانية كاملة مُعززة بالذكاء الصناعي، وهذا يُساعد على توقع الهجمات السيبرانية التي قد تحدث من خلال تحليل البيانات، وبالتالي تحديد أي مكان يحتوي على ثغرة، وبالتالي التعرض للهجمات.