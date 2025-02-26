المصري تحت 19 عامًا " 2005 " يفوز على الترسانة بهدفين

فاز فريق المصري تحت 19 عام ” الفئة العمرية "2005 " بقيادة مدربه الكابتن وائل الجبالي على ضيفه فريق الترسانة بهدفين دون رد في مباراة الجولة التاسعة والأخيرة من تصفيات الصعود لبطولة الجمهورية " ب "، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بملعب النادي المصري الاجتماعي تحت قيادة تحكيمية لطاقم من منطقة شمال سيناء مكون من محمود الأمير ومحمد موسى ومحمود حمدي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العشرين محتلًا المركز الثاني خلف البنك الأهلي المتصدر في انتظار قرار اتحاد الكرة بتحديد عدد الفرق الصاعدة إلى الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني يحرز أحمد شرف هدف السبق لأبناء بورسعيد في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله أحمد فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والأربعين من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.

مثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى، أشرف غزالة، عمر فاروق ، محمد علي عباس ، زياد عز الدين لخط الظهر ، عمر عرفة، محمود أشرف ، معاذ صلاح الدين لخط الوسط محمود سيد، أحمد شرف، صالح فريد لخط الهجوم.

فيما شارك كبدلاء كل من اللاعب أحمد فؤاد وزياد تامر وأحمد السيد العربي ومهند صلاح الدين.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من :ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. محمد خليفة مدربًا مساعدًا ، ك. ابراهيم صبح مدربًا لحراس المرمى ، ك.محمد عجيزة محللًا للاداء ، ك. علاء سالم أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.