الجونة ينجح في الفوز على مودرن سبورت بثلاثية

نجح فريق الجونة في الفوز على مودرن سبورت ليرتفع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مودرن سبورت .

حيث فاز فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أحرزهم مودرن سبورت في مباراة قوية جمعت بينهم في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري، على استاد القاهرة.

ودخل فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المباراة محتلا المركز الخامس عشر في جدول دوري نايل برصيد 13 نقطة، وحقق ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وتعرض للهزيمة 8 مرات وجمع سبع نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والتعادل مع طلائع الجيش والهزيمة أمام حرس الحدود والاتحاد السكندري، ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 16 نقطة وزيادة الفارق مع مودرن سبورت إلى سبع نقاط.