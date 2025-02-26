بينهم العوضي وحسام حبيب.. أبرز ضحايا رامز جلال في "رامز إيلون مصر"

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون شهر رمضان 2025، حيث يتنافس فيه المبدعون على الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية، وكان لرامز جلال ببرنامج المقالب الشهير، ضجة كبيرة، حيث يلقى مشاهدات ومتابعات كبيرة من جميع الفئات.

وبعد أن طرحت الهيئة العامة للترفيه الإعلان التشويقي لبرنامج "رامز إيلون مصر"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

ظهر خلال الإعلان عدد كبير من الضحايا، من بينهم الذي وقع لأول مرة في المقلب مثل أحمد العوضي، أحمد فهمي، حسام حبيب وإلهام شاهين ومدرب المنتخب الوطني حسام حسني ولاعبين من النادي الأهلي على رأسهم إمام عاشور وأشرف بن شرقي.

كما ظهرت فيفي عبده ومحمد عبد الرحمن توتا ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي ونور إيهاب.