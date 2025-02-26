مصرع 3 عناصر إجرامية بتبادل لإطلاق النيران مع الأمن في البحيرة

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم ضمن تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية، من متاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالبحيرة، خلال حملة لتطهير بؤرة إجرامية، بأحد القرى التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من الاتجار3" عناصر إجرامية سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "إتجار بالمخدرات" بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقرية محلصتا التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم من قبل قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وجارى تمشيط المنطقة من قبل قوات الشرطة.
وتم الحفظ على الجثث داخل المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم وجاري انتقال النيابة العامة بمركز شرطة شبراخيت لمناظرة الجثامين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.