مصرع 3 عناصر إجرامية بتبادل لإطلاق النيران مع الأمن في البحيرة

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم ضمن تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية، من متاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالبحيرة، خلال حملة لتطهير بؤرة إجرامية، بأحد القرى التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من الاتجار3" عناصر إجرامية سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "إتجار بالمخدرات" بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقرية محلصتا التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم من قبل قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وجارى تمشيط المنطقة من قبل قوات الشرطة.

وتم الحفظ على الجثث داخل المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم وجاري انتقال النيابة العامة بمركز شرطة شبراخيت لمناظرة الجثامين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.