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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير المالية لعرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك وزير المالية ،لعرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية.

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسى باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو

https://www.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live?app=desktop

 

 

 

 

 

 

 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية حزمة الحماية الاجتماعية