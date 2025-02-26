القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية في مقاطعة سومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين روس دمروا باستخدام صاروخ "إسكندر" منصة إطلاق منظومة "إس-300 بي إس" الأوكرانية ومحطة توجيه وحيدت نحو 25 مسلحا في مقاطعة سومي.

وقال الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "نتيجة للضربة تم تدمير منصة إطلاق صواريخ منظومة الدفاع الجوي "إس-300 بي إس" ومحطة توجيه صاروخية متعددة القنوات وعدة مركبات، كما تم تحييد نحو إلى 25 مسلحا".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو للضربة الصاروخية على موقع منظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح البيان أن الموقع يقع في منطقة غابات جنوب مدينة سومي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية - في وقت سابق اليوم - بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك الروسية.