تشكيل الخليج ضد اتحاد جدة بالدوري السعودي.. موقف محمد شريف

أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم الأربعاء، نظيره اتحاد جدة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت مقاعد بدلاء الخليج تواجد محمد شريف، حتى يصبح الورقة الرابحة لدى المدرب اليوناني جيورجوس دونيس.

شارك محمد شريف في 11 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.

يحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة على صدارة الترتيب بـ55 نقطة.

تشكيل الخليج ضد اتحاد جدة

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: بندر المطيري، محمد خبراني، تيسيراند، سعيد حمسل

خط الوسط: هوساوي، فورتونيس، منصور حمزي

خط الهجوم: فابيو مارتينيز، عبدالله السالم، صالح أبو الشامات.