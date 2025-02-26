باحث في العلاقات الدولية: تحقيق السلام الدائم في المنطقة هدف مصر الرئيسي

قال محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية لها مرتكزات في التعامل مع القضية الفلسطينية أولها وقف إطلاق النار.

وأضاف الديهي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية وازنت بصورة دبلوماسية بين حقوق الشعب الفلسطيني وبين تحقيق أهداف مرحلية، وهناك مبادئ أساسية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأهداف مرحلية يتمثل أولها في فكرة وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإعادة إعمار غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع».



وتابع: «الدولة المصرية هدفها الرئيسي هو الوصول إلى سلام دائم في المنطقة العربية، وبالتالي لاقى الطرح المصري بشأن وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين دعمًا دوليًا».



وأكمل الباحث في العلاقات الدولية: «وزارة الخارجية بذلت جهودا فعلية من خلال التحرك الدبلوماسي، بناء على توجيهات من القيادة السياسية في المحافل الدولية».



