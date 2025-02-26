رئيسة الوزراء الإيطالية: الناتو حجر الزاوية لأمن أوروبا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “الأمن يعني بالتأكيد الدفاع، وهذا يعني أن أوروبا ينبغي عليها التحلي بالشجاعة للعمل بطريقة ملموسة لتعزيز هذا الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي، التي تم الحديث عنها لفترة طويلة ويتعين وضعها إلى جانب ركيزة شمال أمريكا في منظور التكامل الاستراتيجي”.

وأشارت ميلوني في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية الأربعاء مع نظيرها السويدي أولف كريسترسون، إلى أن حلف شمال الأطلسي “يظل، بعد انضمام السويد وفنلندا، حجر الزاوية لأمننا، ولكن يجب عليه اليوم أيضًا أن يتبنى نهجًا شاملًا قدر الإمكان”.