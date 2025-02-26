محافظ أسوان ونائب وزير الخارجية يشهدان تسليم 26 مركب صيد بإدفو

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، يرافقه السفير نبيل حبشي - نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، احتفالية تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، و جمعية النجاة الكويتية 26 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على 26 من صغار الصيادين من اهالي قرية الساحل والقرى المجاورة بمركز ادفو ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

محافظ أسوان ونائب وزير الخارجية يشهدا تسليم 26 مركب صيد بإدفو

تضمنت الفعاليات تفقد للمراكب المهداه وتسليم عقود تملك المراكب للصيادين المستفيدين

وخلال فعاليات التسليم اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ اسوان ، على ترحيب ودعم الجهاز التنفيذي للدولة ، بكل أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة، مشيدا بجهود وزارة الخارجية والهجرة وصناع الخير في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة وبتعاون صناع الخير مع جمعية النجاة الكويتية، في مجال التمكين الإقتصادي وتوفير فرص عمل بمنح صغار الصيادين مراكب مجهزة.

من جانبه شدد السفير نبيل حبشي - نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، على أهمية التعاون فى مجال التمكين الإقتصادي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبخاصة فى مجال الاهتمام بصغار الصيادين وتزويدهم بمراكب صيد حديثة معربا عن تقديره للتعاون بين مؤسسة صناع الخير والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية بالقاهرة وجمعية النجاة الكويتية ومحافظة اسوان لتسليم مراكب صيد لصغار الصيادين

من جانبه أكد السيد السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، على أن دعم جمعية النجاة الكويتية من خلال المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، يعد رسالة حب وود من شعب الكويت إلى شقيقه الشعب المصري، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن مبادرة مراكب النجاة والتي قامت اليوم بتسليم 26 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على صغار الصيادين من الأهالي مثال يحتذى به في دور العمل التنموي لتأمين مصدر دخل لكافة المهن المختلفة، وذلك من خلال ايجاد وسائل تحفيزية لهم بداية من مصدر الرزق ذاته وهو المركب وحتى المستلزمات التي تساعده على الوصول لكافة عوامل النجاح.

وأوضح هانى عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، ان توزيع مراكب الصيد يتم لدعم صغار الصيادين فى تأمين مصدر دخل اوفر لهم، من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور و معدات صيد حديثة كاملة استثمارا لمهاراتهم التى اكتسبوها فى الصيد.

وتابع: "وتم من خلال المبادرة وداخل محافظة اسوان تنظيم دورة للمستفيدين للتدريب على أساليب الصيد الحديثة وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الاكثر انتشارا داخل القري المستهدفة وكون هذه القري مشاطئة لنهر النيل وتم اختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من أهالي القرية محترفي الصيد ومجيدينه ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون اسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل اخر غير حرفه الصيد والمراكب التى يتم تسليمها لصغار الصيادين بالإضافة الى معدات الصيد يتم تسليمها بالمجان تماما دون أن يتكلف الصياد المستفيد اى تكلفة مادية".

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