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الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التعليم الفني بالفيوم يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة EISTF 2025

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - التعليم الفني، فى مسابقة EISTF 2025  والتى تُعد أكبر مسابقة علمية دولية للمدارس الثانوية، وطلاب الجامعات، وتم تنظيم المسابقة فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال فعاليات معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا.

وفاز طلاب التعليم الفني، بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية فى مشروع  Agronova للطالب عبدالله رمضان ضيف ، والطالب عمار ثروت عبد العزيز - مدرسة ناصر الثانوية الصناعية العسكرية - إدارة سنورس التعليمية  فى معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا "EISTF 2025"

كما فاز الطالب معتز محمد عبدالعزيز  مدرسة الشهيد حسام جمعة الثانوية الصناعية العسكرية - إدارة إطسا التعليمية  بالميدالية البرنزوية والمركز الثالث على مستوى الجمهورية عن مشروع Hard reach explorer

وفي ذلك قدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين في المسابقة، وقدم رسالة شكر وتقدير لفريق الإشراف على الطلاب، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، وريحاب الجوهري منسق البحث العلمي للتعليم الفني، وفريق عمل البحث العلمي بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقة.

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