غداً.. انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بداية من غد الخميس الموافق 27 فبراير الجاري، ولمدة خمسة أسابيع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

وأضاف، أن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وكشف محافظ الفيوم، عن تحديد سعر 325 جنيهاً لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة بالمرحلة الخامسة من المبادرة والتي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، موضحاً أن اللحوم المباعة من خلال المبادرة تعد من أجود أنواع اللحوم البلدية الطازجة، وأنه تم اختيار منافذ البيع بالقرب من مواقف سيارات الأجرة لضمان وصول المبادرة إلى أكبر عدد من أبناء المحافظة.

وأضاف، أن عملية البيع ستستمر بالمنافذ ومحال الجزارة الشريكة، طوال يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المبادرة في أسبوعها الأول من المرحلة الخامسة من خلال 7 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 6 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وهايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وهايبر غلاب حمزاوي بشارع بطل السلام أمام المحكمة، وهايبر غلاب محمود بمنطقة المسلة بجوار مطعم مفرح، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية.

ولفت الأنصاري، إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.