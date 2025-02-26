تأهل 6 مصريين لنصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

و تأهلت مصر بالعلامة الكاملة لنصف النهائي حيث أن الحد الأقصى لكل دولة 6 لاعبين.

ونجح كل من، محمد الأشقر ومهند شعبان ومصطفى أبو عامر ومعتز وائل في التأهل عن المجموعة الأولى بالتصفيات، حيث احتل محمد الأشقر، المركز الثالث برصيد 1536، أما مهند احتل المركز الرابع برصيد 1535، واحتل مصطفى أبو عامر المركز الثامن برصيد 1521، واحتل معتز وائل المركز العاشر برصيد 1507.

ومن المجموعة الثانية للتصفيات، تأهل الثنائي، محمد حاتم ومازن شعبان، حيث احتل حاتم المركز الرابع برصيد 1529، فيما احتل مازن شعبان المركز الخامس برصيد 1523.

وتنطلق صباح الغد الخميس، منافسات نصف نهائي فردي السيدات، والتي تشهد مشاركة 6 لاعبات مصريات حيث تأهل كل من فريدة أبو هاشم وملك إسماعيل وسارة محمد، وجنة الجندي وزينة عامر وجنا عطية، للدور نصف النهائي.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبًا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.