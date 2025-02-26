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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حريق مصنع ألعاب نارية بأبو النمرس

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حريق نشب داخل مصنع للألعاب النارية في منطقة أبو النمرس، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين الأربعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.


تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.


وتم فرض كردون أمني بمحيط المصنع لمنع امتداد النيران إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه وفاة فتاة وإصابة أربعة آخرين بحروق، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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