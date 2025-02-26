بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة ضد الخليج في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج، رفقة موسى ديابي وعبد الرحمن العبود.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه، بينما يأتي الخليج في المرتبة العاشرة وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد الخليج

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - حسن كادش - سعد آل موسى

خط الوسط : فابينيو - نجولو كانتي - حامد الغامدي

وفي الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - عبد الرحمن العبود.