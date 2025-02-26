أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأربعاء 26/فبراير/2025 - 06:12 م

توج أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه التي أقيمت مساء اليوم أمام حرس الحدود، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح النجم المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

وجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي – عمر كمال – أكرم توفيق – أشرف داري - عمرو السولية - كريم وليد - أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا – محمد عبد الله.

بينما بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد الدغيمي ، محمد سامي ، إبراهيم عبدالحكم ، عبدالرحمن جودة ، فوزي الحناوي.

خط الوسط: محمد مجلي، إيزي إيميكا.

خط الهجوم : محمود ممدوح، كاريديولا، حازم العسكري.

سيطر الأهلي على معظم أوقات الشوط الأول، ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق وسام أبو علي وجراديشار، ولكنه لم يكن موفقًا في تسجيل أي هدف.

و لجأ الأهلي في معظم الأوقات إلى الكرات العرضية أو التسديد من خارج منطقة الجزاء، بسبب التكتلات الدفاعية لفريق حرس الحدود، بالإضافة إلى أرضية الملعب.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل هدف الفوز ولكن على مدار 45 دقيقة لم يتمكن من ذلك، بينما كان الحرس قريبا من خطف نقاط المباراة بالمرتدات، إلى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والتسعين.

بهذه النتيحة رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة، ليعتلي قمة جدول الدوري بفارق الأهداف عن نادي بيراميدز الذي يتبقى له مباراة في نفس الجولة، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة الثانية والعشرين، ويبقى في المركز السادس.