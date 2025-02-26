بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد خرق الاحتلال للهدنة في غزة

أفاد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن الطائرات الإسرائيلية التي حلّقت فوق غزة وأطلقت غارات وهمية تسببت في انفجارات قوية هزّت عدة مناطق في القطاع.

وفي مداخلة عبر القناة، أضاف جبر أنه فيما يتعلق باختراق الاحتلال لوقف إطلاق النار، قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في مدينة رفح الفلسطينية بإطلاق نيرانها مباشرة على الفلسطينيين العائدين إلى مدينتهم، مما أسفر عن إصابة شخصين فلسطينيين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهما إلى المستشفى الأوروبي لتلقي العلاج.

وأشار جبر، إلى أن الآليات الإسرائيلية في المناطق الشرقية لخان يونس أطلقت نيرانها بشكل كثيف، مما أدى إلى تدمير وتصدع عدد من المنازل في المنطقة.

كما أكد أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية للقطاع، بما في ذلك خان يونس ومدينة رفح.