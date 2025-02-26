انتشال أتوبيس نقل جماعي خالٍ من الركاب سقط في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال أتوبيس نقل جماعي خالي من الركاب عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بسقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية.



وعلى الفور، انتقلت الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط أتوبيس نقل جماعي أثناء توقفه أمام مركز شباب منطي بجوار الترعة مما أدي إلي انزلاقه، كما تبين عدم وجود أي ركاب داخل الأتوبيس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الأتوبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال أتوبيس

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