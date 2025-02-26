ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال أتوبيس نقل جماعي خالٍ من الركاب سقط في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

انتشال أتوبيس
انتشال أتوبيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال أتوبيس نقل جماعي خالي من الركاب عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بسقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية.


وعلى الفور، انتقلت الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط أتوبيس نقل جماعي أثناء توقفه أمام مركز شباب منطي بجوار الترعة مما أدي إلي انزلاقه، كما تبين عدم وجود أي ركاب داخل الأتوبيس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الأتوبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال أتوبيس

IMG-20250226-WA0023
IMG-20250226-WA0023
IMG-20250226-WA0024
IMG-20250226-WA0024
IMG-20250226-WA0022
IMG-20250226-WA0022
مباحث القليوبية قوات الحماية المدنية أمن القليوبية اتوبيس نقل جماعى ترعة الشرقاوية