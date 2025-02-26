إقبال كبير في اليوم الثاني من الملتقى التوظيفي بجامعة عين شمس.. صور

شهدت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس، "ASU Employment Fair 2025"، الذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، إقبالاً كبيراً من طلاب وخريجي الكليات المستهدفة في هذا اليوم، وهم كليات التجارة، الحقوق، الألسن، الآداب، التربية (الأقسام الأدبية)، التربية النوعية، البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، والآثار.

وأعربت الدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن أن الملتقى يعكس التزام الجامعة بدمج التعليم الأكاديمي مع الجوانب العملية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل المتغير، مضيفة أن هذه المبادرة تساهم بشكل فعال في مواكبة التحولات الراهنة في السوق.

من جانبها، أكدت الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف، أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 75 شركة وبنك محلي وعالمي من مختلف المجالات والتخصصات، موضحة أن الحدث يعكس اهتمام الشركات بتوظيف خريجي وطلاب جامعة عين شمس. وأضافت أن الملتقى يتيح للطلاب والخريجين فرصة مميزة للتواصل المباشر مع ممثلي الشركات، مما يساهم في تحسين فرصهم في سوق العمل.

وأشارت إلى أن الملتقى لا يقتصر على التوظيف فقط، بل يتضمن أيضًا أنشطة متنوعة مثل المحاضرات المهنية، جلسات الإرشاد المهني، ورش العمل، ومراجعة السير الذاتية، مما يوفر تجربة متكاملة للطلاب والخريجين.

يستمر الملتقى يومي 25 و26 فبراير 2025، من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية، حيث يخصص اليوم الأول للكليات العلمية والطبية.