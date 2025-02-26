محافظ الفيوم يتفقد عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي قلهانة وقصر الباسل بمركز إطسا، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والجدول الزمني لدخول المشروعات حيز الخدمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد فرجاني، والمهندس ناصر هاشم، بالمكتب الفني للسيد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وإسلام عبد التواب منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

حيث قام محافظ الفيوم، بتفقد أعمال التطوير الشامل للوحدة الصحية بقلهانة، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدة 1514 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 98%.

كما تم تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بقلهانة، واطمأن المحافظ على سير العمل بالمركز وأعمال تسليم وإنهاء إجراءات ملفات التصالح، موجهاً بتكثيف العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت، للتيسير على المواطنين.

كما قام محافظ الفيوم، خلال الجولة، بتفقد المجمع الزراعى بقصر الباسل المقام على مساحة 450 متر مربع، ويضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي ووحدة طب بيطري، وذلك بتكلفة إجمالية 5,4 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمجمع 100% وجاري نهو إجراءات التسليم تمهيداً لتشغيله، كما تابع المحافظ، سير العمل بمشروع التطوير الشامل للوحدة الصحية بقصر الباسل وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك على مساحة 2382 متر مربع، بتكلفة 48 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 91%.

ثم قام محافظ الفيوم، بتفقد مشروع إحلال وتجديد المقر الإداري والملعب الخماسي بمركز شباب قصر الباسل، المقام على مساحة فدانين، بإجمالي تكلفة 7,4 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 92٪، كما تفقد المحافظ، المجمع الخدمي بقصر الباسل المقام على مساحة 750 متر مربع، والذي يضم مركز تكنولوجي ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، وجاري إجراءات التسليم والتشغيل، وشدد المحافظ على ضرورة عدم استلام المركز إلا بعد تلافي جميع الملاحظات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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