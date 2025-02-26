قصور الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد.. صور

شهد قصر ثقافة أسيوط، انطلاق العروض المسرحية الخاصة بنوادي مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمجان، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تقدم العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمن اليوم الافتتاحي عرضين مسرحيين لفرع ثقافة المنيا، جاء الأول بعنوان "مدينة الثلج"، تأليف محمود كمال الحديني، وإخراج يوستينا هاني، ويناقش عدة موضوعات مهمة منها نبذ التنمر، وحب الآخرين، مع التركيز على القيم التعليمية والتربوية للأطفال، وذلك من خلال قصة فتاة تدعى "هدية" التي تجلس حزينة بعد علمها بمرضها واقتراب وفاتها، وفجأة تغيير حياتها بعد أن يصطحبها "بابا نويل" في رحلة سحرية إلى "مدينة الثلج" في ليلة رأس السنة، لتتعرف على لعبة جديدة، وتتصاعد الأحداث.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "فارس وأمير الحواديت"، تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد نجاح، ويطرح مجموعة من القصص التي تحمل قيما ومعاني جمالية وأخلاقية تهدف إلى تعليم الأطفال الفضائل وتجنب الصفات السلبية.

شهد العروض جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وأعضاء لجنة التحكيم: الكاتب أحمد أبو خنيجر، مهندس الديكور بكار حميدة، والمخرجة ندى عفيفي والمخرج عمرو حمزة، وبحضور وخالد خليل المشرف على فرع ثقافة أسيوط، د. صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط، إيمان الطحاوي مدير قصر ثقافة المنيا.

العروض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتنفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وتأتي ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال ومعالجة قضاياهم بأساليب فنية مبتكرة وجاذبة.



