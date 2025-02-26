نقابة الصحفيين تُعلن نتيجة لجنة المشتغلين

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس وعضوية كل من أيمن عبد المجيد وحسين الزناتي، نتائج لجنة قيد جدول المشتغلين التي انعقدت خلال الفترة الماضي.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس، قد قررت فتح باب التقديم بأوراق الانتقال لجدول المشتغلين من الفترة ١ يناير وحتى ١١ يناير الجاري، لمن أتموا المدة القانونية.





وقال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أثناء مشاركته في جلسة القيد بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الجاري: "لم يعد الحديث عن شئون القيد في نقابة الصحفيين حديثًا نخبويًّا خاصًّا بأعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجان القيد، بل أضحى حديثًا عامًّا يستدعي الشجن لدى البعض وربما الأسى بأكثر مما يبعث على الأمل أو الإحساس بقيمة العدل".