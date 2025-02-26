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الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
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شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المسئولين بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 والتى وصلت نسبتها إلى 65% بإجمالى اعتمادات 853,3 مليون جنيه، وذلك ليتسنى صرف المرحلة الثالثة الجارى تمويلها من بنك الإستثمار القومى خلال شهر مارس بإجمالى 417,5 مليون ليصبح المبلغ الممول بالخطة بنسبة 92% .

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى 

ضرورة الإنتهاء من تسوية المبالغ الممولة للمشروعات بالمرحلة السابقة 

مشيراً إلى أهمية تأكد والتزام الجهات المعنية برفع كافة الإجراءات والمستندات المتعلقة على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالخطة الاستثمارية حتى يتم تدعيمها بالشكل المطلوب مع ضرورة الانتهاء من تسوية المبالغ الممولة للمشروعات بالمرحلة السابقة ، بالإضافة إلى سرعة الاستعداد وتجهيز مختلف الملفات والمستندات اللازمة لطلب تمويل المرحلة الرابعة والأخيرة من الخطة فى موعد أقصاه أول أبريل .. 

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية.

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